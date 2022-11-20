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Haberler İzmir Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde arazi yangınına giden itfaiye aracı devrildi, kazada 3 itfaiye personeli yaralandı. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirlendi. Ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personelleri tedavi altına alındığı öğrenildi.

İHA

20.11.2022, 20:45

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

İzmir'de son dakika edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Tire-Belevi Yolu Çayırlı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmetler köyünden gelen bir yangın ihbarı sonrası harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tire itfaiye ekibi Çayırlı köyü yakınlarına geldiği sırada bir anda kontrolden çıkarak devrildi.

Tek taraflı yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Yıldıray Kul, Ahmetcan Yaşar ve Oğuz Yergök isimli itfaiye personeli yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı belirlendi. Ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personelleri tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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