Abi katili yeniden yargılandı! Mahkemeden şoke eden ceza indirimi!

YARGITAY SONRASI CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ
Kararın istinafta onanmasının ardından dosya bu defa Yargıtay'a taşındı. Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Efecan Demirtaş'tan kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayini yapıldığına hükmetti. Daire, oy çokluğuyla kararı bozup, dosyayı yeniden İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Alper Demirtaş, 17 Kasım'da İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Şikayetçi avukatı Yargıtay bozma ilamına karşı yerel mahkemenin direnmesi talebinde bulundu. Sanık Demirtaş'ın avukatları Hacı Hakan Ağcakanat, Tolga Turgut ve Ercan Dönmez ise Yargıtay bozma ilamına uyularak müvekkillerinin beraatini, aksi halde ise indirimin en üst hadden uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Alper Demirtaş ise tahliyesini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa haksız tahrik indirimi uygulayıp, 19 yıl hapis veren heyet, iyi hal nedeniyle de cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü.