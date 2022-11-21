Abi katili yeniden yargılandı! Mahkemeden şoke eden ceza indirimi!

KENDİMİ KORURKEN BIÇAKLADIM

Alper Demirtaş hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede ifade veren sanık Alper Demirtaş, ağabeyini bilerek öldürmediğini öne sürerek, "Uyuşturucu kullandığı için bizlere sürekli zarar veriyordu. Daha önce bizlere ölüm tehditlerinde bulunduğu için şikayetçi olmuştuk. Olay günü eve geldiğimde sokak ortasında kırık televizyon vardı. Yanında da abim oturuyordu ve ağzından köpükler çıkıyordu. Bana babamızı öldüreceğini söyledi. Eve çıktığımda dedemi de darp ettiğini, evdeki televizyonu da dışarı attığını öğrendim. Üvey annem durumu polise bildirdi. Gelen ekipler abimi alıp, gitti. Ben de babama durumu anlattım ve eve gelmemesini söyledim. 1 saat sonra abimle konuşmaya karar verdim. Telefonla aradım ve Postacılar Parkı'nda buluştuk. Ona neden böyle davrandığını sordum. O da 'Ya beni ya babanı seçeceksin' dedi. Kabul etmeyeceğimi söyledim. Belindeki bıçağı görmüştüm. Çok fazla bağırınca 'Eve gidelim, konuşuruz' dedim. Eve gittiğimizde yine kavga etmeye başladık. Sonrasında elinde bir bıçakla odaya girdi. Bana bıçakla saldırdı. Biri elime geldi. Kendimi savunurken elindeki bıçağı aldım. Panik halindeydim. Bıçağı rastgele salladım. Öldürme amacım yoktu" dedi.