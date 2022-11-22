Bacakları şişen Saliha teyze yardım istiyor

İZMİR'DE 5 ay önce bacakları şişerek iltihaplanan kadın, bir an önce tedavi olmak istediğini belirtti. Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Saliha Genişçiler'in bacakları yaklaşık 5 ay önce tamamen şişti ve iltihaplandı. İhtiyaçlarını gidermekte zorlanan Genişçiler, kızının evine yerleşirken, bir yandan da tedavi olmak için hastaneye başvurdu. Ancak iddiaya göre hastaneler, pandemi nedeniyle kabul etmedi. Genişçiler'in durumuyla ilgili konuşan hayırsever Berrin Güner, "Pandemi nedeniyle bu hastanın çoklu odalarda yatırılamayacağını söylediler. Özel hastanelerden destek almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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