  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bacakları şişen Saliha teyze yardım istiyor

Bacakları şişen Saliha teyze yardım istiyor

22.11.2022

Bacakları şişen Saliha teyze yardım istiyor
İZMİR'DE 5 ay önce bacakları şişerek iltihaplanan kadın, bir an önce tedavi olmak istediğini belirtti. Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Saliha Genişçiler'in bacakları yaklaşık 5 ay önce tamamen şişti ve iltihaplandı. İhtiyaçlarını gidermekte zorlanan Genişçiler, kızının evine yerleşirken, bir yandan da tedavi olmak için hastaneye başvurdu. Ancak iddiaya göre hastaneler, pandemi nedeniyle kabul etmedi. Genişçiler'in durumuyla ilgili konuşan hayırsever Berrin Güner, "Pandemi nedeniyle bu hastanın çoklu odalarda yatırılamayacağını söylediler. Özel hastanelerden destek almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA