Bayraklı’da 3 yılda 378 bin ton atık toplandı

BAYRAKLI Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çalışmalar çerçevesinde 3 yılda 378 bin ton evsel atık, 40 bin ton da moloz topladı. Günde 350 ton evsel atık, 36 ton da moloz toplayan ekipler, tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalarda deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımlarını da yaparken, eskiyenler ise yenileriyle değiştirildi. Belediye ekipleri, çöp konteynerlerini düzenli olarak temizledi ve tıkalı kanalların açılması için çalışma yaptı. İlçe genelinde yürütülen temizlik faaliyetleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı

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