  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayraklı’da 3 yılda 378 bin ton atık toplandı

Bayraklı’da 3 yılda 378 bin ton atık toplandı

22.11.2022

Bayraklı’da 3 yılda 378 bin ton atık toplandı
BAYRAKLI Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çalışmalar çerçevesinde 3 yılda 378 bin ton evsel atık, 40 bin ton da moloz topladı. Günde 350 ton evsel atık, 36 ton da moloz toplayan ekipler, tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalarda deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımlarını da yaparken, eskiyenler ise yenileriyle değiştirildi. Belediye ekipleri, çöp konteynerlerini düzenli olarak temizledi ve tıkalı kanalların açılması için çalışma yaptı. İlçe genelinde yürütülen temizlik faaliyetleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA