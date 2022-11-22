  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İtirafçılar 50 FETÖ üyesini deşifre etti

İtirafçılar 50 FETÖ üyesini deşifre etti

22.11.2022

İtirafçılar 50 FETÖ üyesini deşifre etti
FETÖ ile mücadelede güvenlik güçlerinin yürüttüğü uzun soluklu istihbari ve teknik çalışmaların yanı sıra etkin pişmanlık hükümleri de örgütün deşifresinde önemli rol oynuyor. Son olarak İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturma gözaltına alınan 20 şüpheliden O.R. ve Z.Ö. itirafçı olup örgütle ilgili bilgiler paylaştı. İtirafçı olan şüpheliler, örgütte mahrem yapılanma içerisinde yer alan 50 kişinin ismini verdi. 50 şüpheliyi fotoğraflarından teşhis edip bildiklerini anlatan O.R. ve Z.Ö, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA