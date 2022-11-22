İtirafçılar 50 FETÖ üyesini deşifre etti

FETÖ ile mücadelede güvenlik güçlerinin yürüttüğü uzun soluklu istihbari ve teknik çalışmaların yanı sıra etkin pişmanlık hükümleri de örgütün deşifresinde önemli rol oynuyor. Son olarak İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturma gözaltına alınan 20 şüpheliden O.R. ve Z.Ö. itirafçı olup örgütle ilgili bilgiler paylaştı. İtirafçı olan şüpheliler, örgütte mahrem yapılanma içerisinde yer alan 50 kişinin ismini verdi. 50 şüpheliyi fotoğraflarından teşhis edip bildiklerini anlatan O.R. ve Z.Ö, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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