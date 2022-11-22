Ölümlü kavgaya 2 tutuklama

İZMIR'IN Konak ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay 16 Kasım'da Çimentepe Mahallesi'nde bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavga etmesiyle başlayan olay sokağa taştı. İki grup birbirine ateş açtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İHBAR üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda Cafer Kaynak (43), M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K. yaralandı. Cafer Kaynak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanan M.D.'nin tedavisi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.U. ve H.C, cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.