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Haberler İzmir Yangına giden ekip hastanelik oldu

Yangına giden ekip hastanelik oldu

22.11.2022

Yangına giden ekip hastanelik oldu

TIRE'DEN Belevi yakınlarında yangına giden itfaiye aracı Çayırlı köyü yakılarında virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan üç itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Mehmetler köyünden ihbar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi zaman kaybetmeden yola çıktı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI
İTFAIYE aracı Çayırlı köyü yakınlarındaki kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan Yıldıray Kul, Ahmetcan Yaşar ve Oğuz Yergök isimli itfaiye erleri kamyondan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı itfaiye erleri hastanede tedavi altına alındı.

NADİR UYSAL

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