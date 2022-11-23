Cinnet geçiren koca kabusu yaşattı! Önce eşine sonra kendine sıktı!

Olayda ağır yaralanan talihsiz kadın, can havli ile kendisini sokağa atarak evden kaçtı. Bu sırada, Yaşar Şaşmaz aynı pompalı tüfekle kendisine 2 el ateş ederek yaşamına son verdi. Öte yandan, çift arasında, İpek Şaşmaz'ın 1 hafta önce evi terk etmesi sonucu kavga çıktığı iddia edildi.