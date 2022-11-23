Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

"Efsane Tur" adı verilen ve bugünden itibaren başlayan etkinliğe katılanlar, aralarında Türkiye'de ilk olarak yapılan stat çatısının yanı sıra saha kenarı ve yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi yerleri gezecek.