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Haberler İzmir Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, "Efsane Tur" adı verdikleri etkinlikle tüm sporseverlere Türkiye'nin en modern stadyumlarından olan Gürsel Aksel Stadı'nı gezme fırsatı sunuyor. Bugün başlayacak olan etkinliğe katılacak futbolseverler VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyelere ulaşma imkanı bulacak.

İHA

23.11.2022, 12:53

Futbolseverlere kapılarını 26 Ocak 2020'de Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçıyla açan Gürsel Aksel Stadı'nı gezmek isteyen sporseverler, bugünden itibaren rehber eşliğinde tesisi yakından tanıma fırsatı bulacak.

Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sporseverler, kapılarını 26 Ocak 2020'de Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçıyla açan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nı gezme fırsatı yakalayacak.

Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

"Efsane Tur" adı verilen ve bugünden itibaren başlayan etkinliğe katılanlar, aralarında Türkiye'de ilk olarak yapılan stat çatısının yanı sıra saha kenarı ve yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi yerleri gezecek.

Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

Turda penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu da gerçekleştirecek.

Göztepe kapılarını açtı! Futbolseverler efsane turda buluşuyor!

Üç farklı pakette sunulan turda sporseverler; forma, VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyelere ulaşma imkanı bulacak.

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