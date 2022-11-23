DEPREMZEDELER için kalıcı konutların yapıldığı 375 hektarlık İzmir Bayraklı'daki orman alanının 1995 yılında 58 can kaybının yaşandığı Laka Deresi Havzası'nda kaldığı TMMOB (Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği) raporu ile ortaya çıkmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem konutlarının yapılacağı alanda yapılaşma için SİT statüsünü de kaldırdı. Ancak açılan dava sonucu Danıştay, söz konusu alanın orman sınırları dışına çıkarılması işleminde "yürütmenin durdurulması" kararı verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı rezerv alanda bulunan 375 hektarın orman statüsünden çıkartılarak depremzedelere konut yapılmasını yargıya taşıyanlara tepki gösterdi. Kaya, "İstemezükçüler bu sefer depremzedeleri hedef aldı. Onama işlemi tamamlanıp askıya çıkan, CHP'nin Urla'da kültürel sit alanında, şahsa özel, milyarlık rant planına tek sözleri yokken; hemşehrilerimizin güvenli bir yuvaya sahip olmaları, sizi neden rahatsız etti! Yazıklar olsun" dedi.