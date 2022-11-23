İzmir’de elektrik kesintisi 23 Kasım Çarşamba

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 23 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 23 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
23.11.2022 09:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CADDESİ 229,254 SOKAKLAR VE CİVARLARI
23.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT ARAPLIOVASI VE CİVARLARI
BORNOVA
23.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,FOLKART İNCİTTY KARAYOLLARI YANI,BORNOVA ESKİ KARAYOLLARI İÇİ FOLKART TİME BİNASI
23.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK ,KIZILAY MAHALLELERİ,197,200,524 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK,RAFETPAŞA,YEŞİLOVA,SERİNTEPE,ZAFER MAHALLELERİ, SANAYİ ,ÜNİVERSİTE CADDELERİ, 367, 368, 369, 370, 371 SOKAKLAR VE CİVARI,T.C.TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,ÖGRENCİ EVLERİ
23.11.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ,YEŞİLOVA ,MEVLANA MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,2,3,4,6,9,16,75,364,364/2,3,4,5, 7,10,1700,1713/1-2-5-6, 1731,1732,1733,1734,1736,1737,1739, 1739/1,1740,1776,4032/5 SOKAKLAR, İŞBANK KONUTLARI
BUCA
23.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER VE YENİGÜN MAHALLELERİ,UĞUR MUMUCU CADDESİ,336 SOKAK VE CİVARLARI
23.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,206/29,206/27,206/5,206/5,206/26 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
23.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8975, 8968 SOKAKLAR VE CİVARI
FOÇA
23.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
KARABURUN
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-55 B KOLU - İSKELE MAHALLESI ÇINAR, IHLAMUR, PAPATYA, 1291, 2148, SOKAKLARI SEYRANYÜZÜ CADDESI VE CIVARI
KARŞIYAKA
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7490/2 - 7490/1 - 7490/3 - 7490/4 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,6744 - 6745 - 6743 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6695 - 6686 - 6685 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6138 - 6145 - 6124 - 6125 - 6126 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,ORDU BULVARI - 6051 - 6054/1 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719 - 6645/4 - 6657 - 6645/3 - 6645/2 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701 - 6710 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CAD., CELAL BAYAR SOKAK. MEHMET AKIF ERSOY CAD. 9251,9196,9237,9171,9200,200/1 SOKAKLARI VE CIVARLARI
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CINARKÖY MAH. CINARKÖY KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI
KİRAZ
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
KONAK
23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR MAHALLESİ ,1419-1420-1422 SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ ,HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ, 507-515/3-520/3-526-527-529-529/1-529/2 SOKAK VE CİVARI
23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURGUT REİS MAHALLESİ, H.RIFAT PAŞAİ,Ş. NİHAT BEY CADDELERİ-249-280-311-312- SOKAKLAR VE CİVARI
23.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKIN SİMAV MAHALLESİ,Ş. NİHAT BEY,MİTHATPAŞA CADDESİ-185-186-187-266-267 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
23.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MAH.
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET ATATÜRK MAH.
MENEMEN
23.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 9 EYLÜL MAHALLESİ-7605 SK.-7602 SK.-8. CADDE-FİORA EVLERİ-YEŞİLKENT SİTESİ-YAMAÇ EVLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. MENDERES, TALATPAŞA, ŞHT ÖZPOLAT CADDESI KISMEN, AYRICA BEYLER, SELVI. DÜZEN, ŞENGÜL, POLAT, NIZAM, ALTINORDU SOKAKLAR
SEFERİHİSAR
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MERSINALANI ÜRKMEZ MAH.
23.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI AKARÇA, MANISALILAR SITESI, GÜNEŞ KÖY SITESI, YUVAM SITESI, İZTUR SITESI MAVI TEOS SITESI, BANKACILAR SITESI, MAVI DENIZ SITESI VE CIVARI.
SELÇUK
23.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. CIBE VE KALEALTI MEVKILERI
23.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAH. TORBALI YOLU ÜZERI SULAMA TESISLERI, PEHLIVANOĞLU, ALTINORDU TESISLERI,TURAN YEM,EGE LISANSLI DEPOCULUK, BAŞARI GES, HALIL OLGUN SOĞUK HAVA TESISLERI, TÜRKCELL,VODAFONE VE AVEA BAZ İSTASYONLARI, AY GIDA, AYTEKIN KENTLI VE SIRRI DAYI ÇIFTLIKLERI, VE ÇIFTLIK SULAMA TESISLERI VE DDY GES SANTRALI
23.11.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINCE MAH. KARAOTLUK MEVKII-- ZAFER MAH.DEDEHORYA MEVKII--İSABEY MAH.ZEYTINKÖY YOLU ÜZERI
23.11.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAHALLESI KUYUMCU MEVKII VE AYVALI SUAT MEVKII BARUTÇU MAH. CIVAŞIR MEVKII , ZAFER MAH. PRANGA MEVKII VE BELEVI MAH. KALE ALTI VE CIBE MEVKII TARIMSAL SULAMA TESISLERI , ZAFER GIDA, UÇAKLAR VE ELDORADA SOĞUK HAVA TESISLERI İLE ATINÇ TURIZM
TORBALI
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYIT GEZICI, APTI EREL, İBRAHIM GEZICI CADDELERI, 3578, 3601, 3603, 3595, 3589, 3580, 3585, 3589 SOKAKLAR VE CIVARI
URLA
23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE, ATATÜRK, GÜVENDIK, UZUN ADA, DENIZLI MAHALLELERIDIR