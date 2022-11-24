İzmir körfezi komada

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde kirliliğe bağlı görülen ve halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen plankton patlamalarının bu yıl her zamankinden daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Tüm zamanların en uzun süreli deniz marulu olduğunu anlatan Prof. Dr. Yaşar, Nisan ayında başlayan görüntünün devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl Kasım ayının ilk haftasında hiç deniz marulu olmadığını anlatan Prof. Dr. Yaşar, "Bu yılsa Mart ayından sonra hiç kesilmedi. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Türkiye'de ilk deniz kirliliği, 1930'larda İzmir Körfezi'nde başlamıştır. 1954'te ilk plankton patlaması yaşanmış ve binlerce balık ölmüştür. İzmir iç körfezi biyolojik olarak zengin olduğu için arıtılmadan su geldiğinde, hep patlamalar yaşanmıştı ama bu yıla kadar devasa boyutlarda ve hiç duraksamadan deniz marulu görmedik" diye konuştu.

SON YILLARDA KRONİKLEŞTİ

Son 80 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığına da dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Bu kuraklık olunca taze su gelmiyor ve su durağanlaşıyor. Ortamdaki azot fosfor çok daha zengin hale geliyor. Son yıllarda kronikleşti. Maalesef deniz, son 5-6 yıldır iyice kirlenmeye başladı. Arıtma tesisi sorunlarının da buna neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma makro patlamalar deniyor. Bir de gözle görülemeyen mikro patlamalar var. Denizdeki renk zamanla beyazlaşıyor. Kasım ayının sonunda halen deniz marullarının görülmesi, Körfez'in komaya girdiğinin bir göstergesidir. Bilimin dedikleri yapılmadığı sürece deniz marullarını görmeye devam edeceğiz" dedi.