İzmir’de 2 kuzenin öldürüldüğü olayda yeni gelişme! Sebebi 2 yıl önceki cinayet çıktı

Olay saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi, 105. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen Mustafa Aksu ve Mutlu Aksu ile F.A., arasında sokak ortasında tartışma meydana geldi. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine F.A., yanında bulunan tabanca ile Mustafa ve Mutlu Aksu'ya art arda ateş etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, F.A., bindiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Mustafa ve Mutlu Aksu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, zanlının kullandığı aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine kaçış güzergahlarında önlemler alan ekipler, şüpheli F.A.'yı ve olaya karıştığı ileri sürülen F.A.'nın kardeşi Ö.A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. F.A. ve Ö.A.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.







HUSUMETİN SEBEBİ 2 YIL ÖNCEKİ CİNAYET

Öte yandan, hayatını kaybeden iki kişinin, 6 Ağustos 2020'de Güzelbahçe ilçesinde yola kurulan pusuda tabancayla öldürülen Muhammet Mustafa Aksu'nun (36) kardeşi Mutlu Aksoy ve amcasının oğlu Mustafa Aksoy oldukları ortaya çıktı. İki grup arasında bu yüzden husumet bulunduğu ve tarafların bu süre zarfı içerisinde bir kaç kez tartışma yaşadıkları da iddia edildi. 6 Ağustos 2020 günü Payamlı Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayında, Muhammet Mustafa Aksu aracıyla sabah işe gittiği sırada, yolun çalılarla kapandığını fark ederek aracından inmiş ve silahlı saldırıya uğramıştı. Kendisine pusu kurulan Aksu, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayetin aydınlatılması amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla İzmir il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayın faillerinin M.Y., E.E., M.B. ve M.I. oldukları tespit edilmiş, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.







TEYZE ÇOCUKLARIYMIŞ

Ayrıca 6 Ağustos 2020'deki cinayetin zanlısı M.Y. ile gece saatlerinde gerçekleşen cinayetin failleri F.A. ve Ö.A.A. kardeşlerin, teyze çocukları oldukları öğrenildi. Mustafa ve Mutlu Aksoy'un cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan ailelere teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.