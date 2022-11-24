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İzmir'de balık fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Palamudun bollaşmasıyla birlikte düşen balık fiyatları, hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı memnun ediyor. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda balık esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar bu sene yaşanan palamut bolluğundan dolayı mutlu.

İHA

24.11.2022, 10:43

Sezonun açılmasıyla birlikte düşüşe geçen balık fiyatları, palamudun bollaşmasıyla daha da düştü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, geçen ay tanesinin 35-40 liraya satıldığı palamudun büyümesiyle fiyatının da biraz yükseldiğini ifade ederek, "Bize göre fiyatı normal. İnşallah çinekop da bol olur bu sene. Palamut bu sene bol olduğu için diğer balıkların fiyatı düştü, vatandaşlar balığa doydu. Vatandaş bol bol balık yedi bu sene. Balık; sebzeden, kırmızı etten, tavuktan daha uygun. Vatandaşlar denizden çıkan her balığı yesin" dedi.

İzmir’de balık fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Yılın bu aylarında çinekop, barbun, levrek, tekir, uskumru ve mezgit gibi balıkların daha lezzetli olduğunu ifade eden Çömlek, "Her balığın tazeliği farklı yollarla anlaşılır.

İzmir’de balık fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Bazı balıklar gözünden, bazı balıklar kulağının kırmızı olmasından taze olduğu anlaşılır. Bir de güvendiğiniz balıkçıdan alırsanız o daha da güvenli bir yöntem.

İzmir’de balık fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Balıkların sirkülasyonu fazla olduğu için tezgahlarda bayatlama olmaz. Vatandaşların şüphesi olmasın, bol bol balık yesinler" diye konuştu.

İzmir’de balık fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Balık fiyatlarının gayet uygun olduğunu söyleyen Ayşen Alkan ise, "Buca'dan buraya gelip balık alıyorum. Hem taze hem uygun. Fiyatlar gayet uygun şu an. Balıktan yana bir sıkıntımız yok. Bol bol alıp yiyoruz" dedi.

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