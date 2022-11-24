İzmir’de balık fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Sezonun açılmasıyla birlikte düşüşe geçen balık fiyatları, palamudun bollaşmasıyla daha da düştü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, geçen ay tanesinin 35-40 liraya satıldığı palamudun büyümesiyle fiyatının da biraz yükseldiğini ifade ederek, "Bize göre fiyatı normal. İnşallah çinekop da bol olur bu sene. Palamut bu sene bol olduğu için diğer balıkların fiyatı düştü, vatandaşlar balığa doydu. Vatandaş bol bol balık yedi bu sene. Balık; sebzeden, kırmızı etten, tavuktan daha uygun. Vatandaşlar denizden çıkan her balığı yesin" dedi.