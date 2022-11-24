Önce eşini sonra kendini vurdu

İZMIR'IN Urla ilçesinde oto yıkamacı ve kafe işleten bir çocuk babası Yaşar Şaşmaz (57), eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından cinnet getirerek eşi İpek Şaşmaz'ı (51) pompalı tüfekle vurdu. Yaralı kadın can havliyle kendini sokağa atarken, öfkeli koca pompalı tüfekle kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

EVİ TERK ETME KAVGASI

Ağır yaralanan İpek Şaşmaz hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay, önceki gece 23.10 sıralarında Yaka Mahallesi Martı Sokak'ta yaşandı. Çiftin bir süredir sorunlar yaşadığı, İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk ettiği ve yaşanan son tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi. Yaşar Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL