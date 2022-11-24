Otomobil tuğla yüklü kamyonla çarpıştı: 1 ölü

İZMIR'IN Kemalpaşa ilçesinde bir otomobil, tuğla yüklü kamyonla çarpıştı. Kaza, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir-Ankara yolunda seyir halinde olan Serhat Kesgin (35) idaresindeki 09 AHN 898 plakalı otomobil, Bağyurdu Mahallesi yan yoldan E-96 karayoluna çıkan O.T. idaresindeki 45 ABV 591 plakalı tuğla yüklü kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Serhat K. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alındı.

CÜNEYT HASÇELİK