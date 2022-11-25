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İzmir'de çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir evde çıkan yangında 59 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

İHA

25.11.2022, 11:40

İzmir’de çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika edinilen bilgiye göre yangın, Eğitim Mahallesi İhsan Sungur Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye personeli, yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Senar Karaşahinoğlu'nun (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Karaşahinoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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