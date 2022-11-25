İzmir’de elektrik kesintisi 25 Kasım Cuma

ÖDEMİŞ

25.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL-ZAFER-HÜRRIYET-UMURBEY-EMMIOĞLU-MEŞRUTIYET-AKINCILAR-İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN



TORBALI

25.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD.4509 SOKAK VE CIVARI

25.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAH. BAHÇELIEVLER CAD.3. CADDE.1501,1505,1600,7304,78306 SOKAKLAR VE CIVARI

25.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞCUBURUN MAH.2572,2549,2586,9433 SOKAK BEŞ EVLER



URLA

25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

25.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, İSKELE, YENIKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

25.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR, CAMIATIK, İÇMELER, NAIPLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

