İzmir’de elektrik kesintisi 25 Kasım Cuma

GDZ Elektrik bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 25 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 25 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R. ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2165, 2167/1,2166/5-6,2140/2 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
25.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN BÖLGESİ VE CİVARLARI
25.11.2022 14:00 16:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE KOR İŞLETMESİ-ÇAMKÖY-KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE MADEN EVLERİ CİVARI ALTIN MADENİ
BUCA
25.11.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,YAYLACIK,ADATEPE,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
25.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR VE DOĞANCILAR MAHALLELERİ, KARABAĞLAR CADDESİ CİVARI
ÇEŞME
25.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3025 SOKAK VE ÇEVRESI
ÇİĞLİ
25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 KONUTLARI - BLOK ÖNÜ TRF-5
DİKİLİ
25.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER ALTI, BAHÇELİ ALTI, KABAKUM ALTI SAHİL ŞERİDİ VE CİVARLARI
25.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇUKURALAN ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
FOÇA
25.11.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ VE CİVARLARI
GAZİEMİR
25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,38/2,38/23,378/27,34,37,38 SOKAKLAR VE CİVARI
25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AYDIN ASFALTI, 101 SOKAK İLE EGE PALAS ARASITCK İZMİR AYDIN OTOYOLU
25.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,700,706,717,719,725 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
25.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,GÜRSEL AKSEL BLV.,İNÖNÜ CADDESİ,1-11-12-14-3/1-3/2-5-6-65/4-9 SOKAKLAR VE CİVARI
25.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,9125/23-9125/24-9125/6-9306-9499-9501-9502-9503-9506-9513-9523-9531-9571 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
25.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-7 B KOLU - İSKELE MAH 102, 103, 105, 2203, 2205, SOKAKLARI, ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI
KARŞIYAKA
25.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,ERDOĞAN AKKAYA,6220,6223/3,6243,6241,6242,6223,6222 SOKAKLAR VE CİVARI
25.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ ,BOSTANLI MAHALLELERİ,GİRNE BULVARININ 1671 SOK.İLE 1775/3 SOK ARASI,1671,1735, 1771,1772,1783,1775/5,1828,1828/2,1828/3,1828/4,6024,1775, 1775/5,1835/1,2003,2004 SOKAKLAR VE CİVARI
25.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ DEDEBAŞI,GONCALAR,İMBATLI MAHALLELERİ,1671,1775,1777,1828,1998, 2000,2002,2003, 2004,6000,6001,6003,6006,6017,6018,6010/1,6027,6028,6029,6029/1,6030,6031,6033,6039,6046, 6047,6121,6123,6126,6128,6129,6130,6137,6138, 6140,6142,6142/2,6145 SOKAKLAR VE CİVARI
25.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY,BAHARİYE,BOSTANLI,AKSOY,GONCALAR,ŞEMİKLER,NERGİZ MAHALLELERİ, 1738,1775,1775/4, 1735,1738,1745,1747,1748/1,1750,1751,1752,1759,1768,1779,1780/1,1870,6286/4 SOKAKLAR,YALI, GİRNE CADDELERİNİN BİR BÖLÜMÜ,EMLAKBANK EVLERİ S-2 ,P-2,P-4,P-9 BOSTANLI
KEMALPAŞA
25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARKÖY MAH. KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI
KİRAZ
25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
25.11.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-7, TR-4
KONAK
25.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİR SULTAN MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1140-1140/1-1180-1182-1182/1-1183/2-1189-1190-1191-1192-1193-2202-2203-2203/1-2206-2212-2214-2215-2215/1 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
25.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH CUMHURIYET MAH.
25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
25.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI ATATÜRK MH. SULAMA
MENEMEN
25.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FABRIKA SOKAK, CEVRE SOKAK, ÇIÇEK SOKAK, ŞEHIT ER SEBAHATTIN KARA KAPLAN SOKAK, SEYREK KÖY CADDESI, GÜL SOKAK, KIREMITÇI SOKAK, VE CIVARLARI.,
25.11.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESI, MERMERLI MAHALLESI, KASIMPAŞA MAHALLESI, AHIDIR MAHALLESI, ZAFER MAHALLESI, VE CIVARLARI
25.11.2022 09:00 11:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESI YÜKSEL KAYAN CADDESI., 2. ISTASYON GEÇIDI., ATATÜRK CADDESI., ATATÜRK GEÇIDI., ŞEHIT ALI İHSAN CADDESI., VE CIVARLARI
25.11.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESI YÜKSEL KAYAN CADDESI., 2. ISTASYON GEÇIDI., ATATÜRK CADDESI., ATATÜRK GEÇIDI., ŞEHIT ALI İHSAN CADDESI., YAVUZ SOKAK., DEĞIRMEN DAĞI SOAK.,VE CIVARLARI
NARLIDERE
25.11.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,AYVALIK,BUĞDAY,BAŞAK,YAYLA,KİRAZ,İĞDELİ,CEVİZLİ, SOKAKLAR
ÖDEMİŞ
25.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL-ZAFER-HÜRRIYET-UMURBEY-EMMIOĞLU-MEŞRUTIYET-AKINCILAR-İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
TORBALI
25.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD.4509 SOKAK VE CIVARI
25.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAH. BAHÇELIEVLER CAD.3. CADDE.1501,1505,1600,7304,78306 SOKAKLAR VE CIVARI
25.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞCUBURUN MAH.2572,2549,2586,9433 SOKAK BEŞ EVLER
URLA
25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
25.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, İSKELE, YENIKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
25.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR, CAMIATIK, İÇMELER, NAIPLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR