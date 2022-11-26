İşten çıkarılan belediye çalışanları için yürüdüler

İZMİR'DE, TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye- İş Sendikası üyeleri, Gaziemir Belediyesi'nde işten çıkarılan 28 işçi için yürüyüş yaptı. Gaziemir Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, belediye binası önüne kadar yürüdü. Belediyeİş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, burada yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın göreve geldiğinden bu yana 28 işçiyi haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığını iddia etti.

İşçilerin hukuk mücadelesi başlattığını ve bazı işçilerin açtıkları davaları kazanıp tazminat hak ettiklerini aktaran Doğan, Arda'nın işten çıkarılan işçilerden özür dilemek yerine kıdem tazminatlarını 10 taksitle ödemeyi teklif ettiğini savundu. Arda'dan haksız tutumuna son vermesini beklediklerini ifade eden Doğan, "Başkan, kıdem tazminatını derhal ödemeli" dedi.