  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de bavullardan 16 kilo 325 gram uyuşturucu çıktı

İzmir'de bavullardan 16 kilo 325 gram uyuşturucu çıktı

İzmir'de polis ekipler durdurduğu bir kamyonda bavulların içerisindeki 16 kilo 325 gram uyuşturucu maddeyi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

26.11.2022, 10:34

İzmir’de bavullardan 16 kilo 325 gram uyuşturucu çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aracı teknik ve fiziki takibe alan Narkotik polisleri, kamyonu Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramalarda, iki bavul içerisinde toplam 16 kilo 325 gram skank esrar maddesi ele geçirildi. Kamyonda bulunan N.A., M.K. ve S.T. gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler N.A., M.K. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. N.A. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA