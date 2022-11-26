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Haberler İzmir İzmir'de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

İzmir'de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

Yangın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Panayır Dağı eteklerinde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedi Uyuyanlar Mağarası yakınlarında bulunan iki iş yerinde çıktı. İtfaiye ekipleri tarihi yapıya 60 metre yakın yerde çıkan yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

26.11.2022, 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022, 13:22

Selçuk ilçesinde hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar Mağarası'nın hemen yakınında bulunan iki restoranda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir’de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

Efes Antik Kenti'nin yakınlarında, Panayır Dağı eteklerinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedi Uyuyanlar Mağarası civarında başlayan yangın için ekipler seferber oldu.

İzmir’de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin mağaraya sıçramaması için olağanüstü bir çaba sarf etti. Yangın için takviye ekipler sevk edildi.

İzmir’de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, mağaraya sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 yıllık iki işyeri de kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

40 yıllık işletme sahipleri Yavuz Gökkaya ve Mehmet Gökkaya kardeşler, yaşanan bu durumdan oldukça üzgün olduklarını dile getirdi.

İzmir’de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

Hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar ya da Yedi Uyurlar, yedi gencin uyuduğu mağara olarak biliniyor ve her yıl yerli yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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