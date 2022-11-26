İzmir’de tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde korkutan yangın

Hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar ya da Yedi Uyurlar, yedi gencin uyuduğu mağara olarak biliniyor ve her yıl yerli yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.