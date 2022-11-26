“İzmirliler milyarlarca lirayı İZSU’dan geri alabilir”

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Çalışkan, İZSU'nun yasaya aykırı bir şekilde ücret ve tarife belirlediğini söyleyerek İzmirlilerin bugüne kadar su ve atık su ücret tarifesi dışında ödediği ücretleri dava açması halinde geriye dönük olarak geri alabileceğini söyledi.

Çalışkan, "Su ve atık su bedelini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belirliyoruz. Bunun dışında bütçe kararnamesine koyduğumuz 15. madde ile şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılacak hizmetlerden alınacak ücret tarifelerini belirlemek için yönetim kuruluna yetki veriyoruz. Ücret belirleme yetkisi meclise aittir, yani yönetim kuruluna devredilemez" dedi.

'YASAL GEÇERLİLİĞİ YOK'

Çalışkan, "Ayrıca 5260 sayılı yasada İZSU yönetiminin görevleri arasında tarife ve ücret belirleme yetkisi kesinlikle yoktur. Meclisten onaylanmadan yıllardır uygulanan ücret ve tarifeler geçersizdir. Bu konuda geçmiş yıllarda yapılan ödemelerin yasal geçerliliği yoktur. Mesela alt yapı katılım bedelleri var. İnşaat yapıyorsunuz, yaptığınız inşaata su ve kanalizasyon bağlatıyorsunuz. Bunlar büyük ücretler ediyor. Bu alınan ücretlerin hiç biri bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçilmedi. Türkiye'de başka hiçbir büyükşehir belediyesinde böyle bir uygulama yok. 30 büyükşehrin 29'unda bütün ücret ve tarifeler meclisten geçer" dedi.

USULSÜZ BELİRLENDİĞİ SÖYLENEN TARİFELER

- KEŞİF, PROJE VE KATILIM PAYI

- LABORATUVAR ANALİZ ÜCRETLERİ

- MAKİNE VE ARAÇ KİRALAMA

- ÖZEL VİDANJÖR ÇALIŞMA İZİN ÜCRETLERİ

ERHAN GÜLENÇ