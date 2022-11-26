  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Uzmanından İzmir'e korkutan uyarı: Fay tetiklenirse deprem fırtınası olabilir

Uzmanından İzmir'e korkutan uyarı: Fay tetiklenirse deprem fırtınası olabilir

İzmir'de gece saatlerinde meydana gelen 3.2 şiddetindeki deprem sonrası açıklama yapan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" açıklamasında bulundu.

DHA

26.11.2022, 12:00

Uzmanından İzmir’e korkutan uyarı: Fay tetiklenirse deprem fırtınası olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,18 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 4 Kasım'daki 4.9'luk depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 Kasım'dan bugüne 250'nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. Birkaç hafta boyunca devam edecektir. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok. Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" diye konuştu.

İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem “10 şiddetindeki depreme dayanacak binalar yapmalıyız”

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA