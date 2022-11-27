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İzmir'de şüphe üzerine durduruldu! Stepnede uyuşturucu maddeler bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari aracın stepnesinde 6 kilo 465 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

27.11.2022, 11:09

İzmir’de şüphe üzerine durduruldu! Stepnede uyuşturucu maddeler bulundu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bornova ilçesinde bir hafif ticari aracı durduran ekipler, kokuya duyarlı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, araçtaki stepnenin içine gizlenmiş 6 kilo 465 gram metamfetamin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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