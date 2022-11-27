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Haberler İzmir Paniğe gerek yok artçılar sürecek

Paniğe gerek yok artçılar sürecek

27.11.2022

Paniğe gerek yok artçılar sürecek

İZMİR'DE önceki gece, merkez üssü Gaziemir ilçesi olmak üzere, yerin 9,18 kilometre derinliğinde, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM FIRTINASI
DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin artçı olduğunu, yıkıcı deprem üretmeyen fayların yoğunlukta bulunduğu bölgede meydana geldiğini kaydetti.

Uzmanından İzmir'e korkutan uyarı: Fay tetiklenirse deprem fırtınası olabilir

Sözbilir, "Burası uzun zamandır yıkıcı deprem üretmeyen diri fayların yoğunlukta olduğu bir bölge. Korkulacak bir şey yok. 4 şiddetine kadar artçı depremler olacak. Bu nedenle kentler için İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) eylemlerinin uygulanmasına hız verilmeli" dedi. Prof. Dr. Sözbilir, "Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" dedi.

FATİH ŞENDİL

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