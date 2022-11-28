İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

KARŞIYAKA
28.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6418/2 - 6418 SOKAKLAR VE CİVARI
28.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYBEY ,BAHÇELİEVLER,TERSANE,CUMHURİYET,DEDEBAŞI MAHALLESİ,CEVDET BİLSAY BULVARI, ANADOLU CADDESİ,ALİM DAĞHAN CADDESİ,6111/1/2/3,6100,6101, 6102,6103,6104,6105,6106,6107, 6109,6701,6677,6678,6679,6680,1660,1671/1-2-4,1703,1753,11851/6-12,1853/3,1664,1671,1675/1, 1675/2,7002,7007,7200,7204,7205, 7206,7207,7208,7209 SOKAKLAR VE CİVARI, İZYAR KONUT YAPI KOOP,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-3,DZ.K.K. ALAYBEY TERSANESİ,İZSU CUMHURİYET SU İSTASYONU
28.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ZÜBEYDE HANIM,CEVDET BİLSAY CADDELERİ, 1703, 1849/1,1850/10, 1851/3,1851/4,1851/7,1851/8,1851/ 3-4-6-7,1671/1,1671/2,1671/4, 1703,1851/12,1851/6,1851/12 SOKAKLAR VE CİVARI,TÜRK TELEKOM ALAYBEY SANTRALİ ,ÖĞRETMENEVİ
KİRAZ
28.11.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (D KOLU)