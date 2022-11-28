İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

BAYRAKLI

28.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,13/1, 13/2 SOKAKLAR VE CİVARI



BERGAMA

28.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI



BUCA

28.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,220/7,242/8,206/16 242/13,242/6 SOKAKLARI VE CİVARI



ÇEŞME

28.11.2022 09:00 12:00 OG Arıza Onarım Çalışması Nedeni İle 16 EYLÜL MAHALLESI 3069, 3070/1, 3301/1, 3302, 3309 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE SAKARYA MAHALLESI 3011(KISMEN) 3166, 3170, 3172 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

