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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait arıza ve çalışma kaynakları kesintileri duyurdu. İşte 28 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

28.11.2022, 10:27

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

BAYRAKLI
28.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,13/1, 13/2 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
28.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI

BUCA
28.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,220/7,242/8,206/16 242/13,242/6 SOKAKLARI VE CİVARI

ÇEŞME
28.11.2022 09:00 12:00 OG Arıza Onarım Çalışması Nedeni İle 16 EYLÜL MAHALLESI 3069, 3070/1, 3301/1, 3302, 3309 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE SAKARYA MAHALLESI 3011(KISMEN) 3166, 3170, 3172 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

FOÇA
28.11.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
28.11.2022 09:30 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ALİZE SİTESİ, DONANKENT, KOZBEYLİ ARITMA ÖZEL TR, NECATİ ACAR ÖZLE TR, MELİHA BİÇER SİTESİ TR, ÇATLATAN SİTESİ, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA ÖZEL TR, MENEMEN UĞUR SİTESİ TR, TAŞÇI SİTESİ, ÖĞRETMEN EVİ ÖZEL TR VE CİVARLARI

GAZİEMİR
28.11.2022 09:00 11:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle DHM İÇ-DIŞ HATLAR
28.11.2022 12:00 14:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle DHM İÇ-DIŞ HATLAR

KARABURUN
28.11.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KARABURUN MERKEZ MAHALLESI - İSKELE FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, İSKELE MAH. TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CAADESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI,

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

KARŞIYAKA
28.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6418/2 - 6418 SOKAKLAR VE CİVARI
28.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYBEY ,BAHÇELİEVLER,TERSANE,CUMHURİYET,DEDEBAŞI MAHALLESİ,CEVDET BİLSAY BULVARI, ANADOLU CADDESİ,ALİM DAĞHAN CADDESİ,6111/1/2/3,6100,6101, 6102,6103,6104,6105,6106,6107, 6109,6701,6677,6678,6679,6680,1660,1671/1-2-4,1703,1753,11851/6-12,1853/3,1664,1671,1675/1, 1675/2,7002,7007,7200,7204,7205, 7206,7207,7208,7209 SOKAKLAR VE CİVARI, İZYAR KONUT YAPI KOOP,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-3,DZ.K.K. ALAYBEY TERSANESİ,İZSU CUMHURİYET SU İSTASYONU
28.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ZÜBEYDE HANIM,CEVDET BİLSAY CADDELERİ, 1703, 1849/1,1850/10, 1851/3,1851/4,1851/7,1851/8,1851/ 3-4-6-7,1671/1,1671/2,1671/4, 1703,1851/12,1851/6,1851/12 SOKAKLAR VE CİVARI,TÜRK TELEKOM ALAYBEY SANTRALİ ,ÖĞRETMENEVİ

KİRAZ
28.11.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (D KOLU)

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

KONAK
28.11.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ

MENDERES
28.11.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
28.11.2022 09:00 11:00 TEİAŞ Trafo Bakım Nedeniyle GÖRECE CUMHURIYET MAH.HÜRIYET MAH.

İzmir’de elektrik kesintisi 28 Kasım Pazartesi

TORBALI
8.11.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MURATBEY MAH SEYIT GEZICI,İBRAHIM KESICI CADDELERI,3601,3603,3595,3589 SOKAKLAR VE CIVARI
28.11.2022 09:00 15:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KIRBAŞ MAHALLESI TAMAMI
28.11.2022 09:00 15:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARSLANLAR ,BARAJ ALTI,OVA SULAMA ABONELERI
28.11.2022 09:00 15:00 OG Şebeke Bakım Çalışması AYRANCILAR SUALAMA TRAFOLARI KESILECEKTIR
28.11.2022 09:00 11:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇAPAK MAHALLESI TAMAMI

URLA
28.11.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KALABAK, M. FEVZI ÇAKMAK, ÇAMLIÇAY, ZEYTINALANI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

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