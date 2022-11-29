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İzmir'de cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde öfkeli koca, ayrılma aşamasındaki karısının gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi daha sonra aynı tüfekle eşi ve kayınvalidesini vurarak yaraladı.

İHA

29.11.2022, 18:53

İzmir’de cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, bugün ilçeye bağlı Ulucak İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.A. (27), ayrı yaşadığı eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Seçkin Demir ile sokakta karşılaştı. M.C.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Demir'e ateş ederek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, başından vurulduğu öğrenilen Seçkin Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.



AYNI TÜFEKLE EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ VURDU
Seçkin Demir'i öldüren M.C.A. daha sonra Kemalpaşa ilçe merkezinde yaşayan kayınvalidesinin evine gitti. Saldırgan kayınvalidesi G.E. (58) ve ayrı yaşadığı eşi E.A.'ya (25) ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan anne kız olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Seçkin Demir'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, daha sonra da aynı tüfekle kayınvalidesi G.E. ve ayrı yaşadığı eşi E.A.'yı yaralayan M.C.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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