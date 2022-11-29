İzmir’de korkunç olay! Dinlenmek için elini duvara yaslayan yaşlı kadın duvarın altında kalarak öldü

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'de Bergama'nın Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytin tarlasından döndükten sonra hasta olan komşusuna ziyarete giden Neslihan Köse (66), ziyaretinin ardından evden çıktığı sırada elini dinlenmek için duvara yasladı. Tuğlalarla örülü duvarın aniden çökmesiyle kadın, 3 metre yükseklikten düşerek tuğlaların altında kaldı.





Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Köse, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşam mücadelesine kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.