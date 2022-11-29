  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Dinlenmek için elini duvara yaslayan yaşlı kadın duvarın altında kalarak öldü

İzmir'de korkunç olay! Dinlenmek için elini duvara yaslayan yaşlı kadın duvarın altında kalarak öldü

İzmir'de meydana gelen olayda, dinlenmek için elini duvara yaslayan 66 yaşındaki yaşlı kadın, tuğlalar ile örülü duvarın çökmesiyle 3 metre yükseklikten aşağı düştü, duvarın altında kaldı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

İHA

29.11.2022, 10:13

İzmir’de korkunç olay! Dinlenmek için elini duvara yaslayan yaşlı kadın duvarın altında kalarak öldü

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'de Bergama'nın Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytin tarlasından döndükten sonra hasta olan komşusuna ziyarete giden Neslihan Köse (66), ziyaretinin ardından evden çıktığı sırada elini dinlenmek için duvara yasladı. Tuğlalarla örülü duvarın aniden çökmesiyle kadın, 3 metre yükseklikten düşerek tuğlaların altında kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Köse, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşam mücadelesine kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA