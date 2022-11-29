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Haberler İzmir Zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı

Zincirleme kaza: 1'i bebek 3 yaralı

Son dakika... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

DHA

29.11.2022, 09:46

Zincirleme kaza: 1’i bebek 3 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'de bulunan bir hastaneden Ankara yönüne gittiği öğrenilen Doğukan Çelik yönetimindeki 16 JRB 98 plakalı hafif ticari araç, İzmir- Ankara Karayolunda Ramazan Atak (32) yönetimindeki 45 RH 115 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan İsmail Kılıç (30) yönetimindeki 01 SU 451 plakalı otomobil de duramayarak, kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hilal Çelik (1), Doğukan Çelik (19) ve Hediye Çelik (44) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 1 yaşındaki bebeğin, bir süredir İzmir'de bulunan bir hastanede yanık tedavisi gördüğü ve kaza sırasında tedaviden döndükleri öğrenildi

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