Anne kıza çarpan alkollü sürücü serbest bırakıldı

İZMİR'İN Menemen ilçesinde, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Eşinin 23 gündür komada olduğunu, kızının ise el ve ayaklarında kırıklar bulunduğunu belirten Mehmet Emin Zorel, "1.53 promil alkollü sürücü adli kontrol şartıyla serbest. Eşim hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir aracın durduğu, yolun karşısına geçmeye çalışan anne kızına arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı, küçük kızın çarpmanın etkisiyle savrulduğu, anne Kibar Zorel'in ise havada defalarca taklalar atarak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu yer alıyor.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan sürücü S.A., kazadan yaklaşık iki saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Yapılan alkol kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.