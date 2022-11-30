Bayraklılı genç sporcular 3 madalya birden kazandı

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda İzmir İl Taekwondo Şampiyonası Minik Kulüpler Bay-Bayan İl Birinciliği Şampiyonası düzenlendi. Sporun her alanında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bayraklılı sporcular, bu turnuvada da 3 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda 57 kg kızlarda Yaren Toktor birinciliğe ulaşırken, 33 kg erkeklerde Ege Kovanlık ikinci, 27 kg kızlarda Feyzasu Sarıkaya 3'üncü oldu. Başarılı sporcular bu sonuçlarla bölge turnuvasında mücadele etme hakkı kazandı. Bayraklılı sporcuların başarısı ilçede memnuniyet yarattı.

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