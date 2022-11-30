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Haberler İzmir İzmir’de lastik bottaki 37 göçmen kurtarıldı, 42 göçmen yakalandı

İzmir’de lastik bottaki 37 göçmen kurtarıldı, 42 göçmen yakalandı

Yunan unsurlarının İzmir açıklarına geri ittiği 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye amaçlayan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA

30.11.2022, 10:43

İzmir’de lastik bottaki 37 göçmen kurtarıldı, 42 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım saat 04.10 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında 04.40 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 37 göçmen kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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