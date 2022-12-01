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Haberler İzmir Çocuklarda grip vakaları artıyor

Çocuklarda grip vakaları artıyor

1.12.2022

Çocuklarda grip vakaları artıyor
İzmir'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklarda rastlanan grip vakalarının ciddi oranda arttığını belirtti. Vakalarda daha da artış olacağı endişesini taşıdığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, gripten korunmada en etkili yöntemin aşısını yaptırmak olduğunu ifade ederek, "Özellikle 5 yaş altına ve o yıl kreşe başlayan çocuklara risk fazla olduğundan yapılmasını öneririm, ki bu çocuklar eve gelince büyüklerine de bulaştırıyorlar. Gripten korunmanın önemli bir yolu da maskedir. Toplu taşımada veya kapalı ortamlarda maske takılmalı" dedi
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