İzmir'de burnunu kırdığı doktordan şikayetçi olacağını söyleyen şahıs ilk ifadesini verdi

Saldırıya uğrayan asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'nın burnunda kırık meydana geldiği belirlendi. Kafa ve burun travması geçiren Balcı'nın tedavisi sürerken, şiddete maruz kalan güvenlik görevlisinin de kolunda incinme olduğu öğrenildi.



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan şüpheli A.K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşi A.K'nin muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine kendisinin de odaya girdiğini, bu sırada doktor Balcı'nın kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darp edildiğini öne sürdü. Doktordan şikayetçi olduğunu söyleyen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.