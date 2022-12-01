  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de ekmeğe zam! Fiyatı ne kadar oldu?

İzmir’de ekmeğe zam! Fiyatı ne kadar oldu?

İzmir'de ekmek fiyatı ne kadar? Ekmek kaç lira oldu? İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 4 TL’den satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre yüzde 25 zamlanan ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.

İHA

01.12.2022, 09:08

İzmir’de ekmeğe zam! Fiyatı ne kadar oldu?
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

210 GRAM EKMEK 5 TL OLDU
Geçtiğimiz haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması yönünde görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüşü alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA