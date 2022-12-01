Tire’nin Gökçen Efe’si ölümsüzleştirildi

TİRE'NİN, Kurtuluş Savaşı'na damga vurmuş isimlerinden Gökçen Efe ölümsüzleştirildi. İtfaiye meydanı ile ilçeye yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Gökçen mahallesi girişindeki meydanda da heykeli bulunan Gökçen Hüseyin Efe'nin ölümünün 103.'ncü yıldönümünde kent meydanında yaptırılan büstü törenle hizmete açıldı.
İlçe Müftüsü Abdullah Kır'ın duaları eşliğinde açılışı yapılan büstte Gökçen Hüseyin Efe'nin kahramanlıklarla dolu hayatına da yer verildi. Milli mücadele kahramanı Gökçen Efe, 12 Kasım 1919'da çatışmada Ödemiş'e bağlı Kaymakçı Kurucuova yakınlarında hayatını kaybetti.
NADİR UYSAL