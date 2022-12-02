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Haberler İzmir Burnu kırılan doktora kafa travması teşhisi

Burnu kırılan doktora kafa travması teşhisi

2.12.2022

Burnu kırılan doktora kafa travması teşhisi
İZMİR'DE önceki gün Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'ne getirdiği eşinin kadın doktor tarafından muayene edilmesini isteyen M.A.K. tarafından burnu kırılan kadın doğum asistanı Furkan Balcı'ya (29), olay sonrası verilen geçici hekim raporunda kafa travması teşhisi konuldu. Balcı'nın ifadesinde, "Beni itti. Üzerime yürüyünce ben de kendimi korumak için onu ittim. Sonra yüzüme yumruk attı" dediği ifade edildi. M.A.K. ise ifadesinde, "Doktor eşime ters davrandı. Kapısına vurdum. Aramızda arbede çıktı" dedi.
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