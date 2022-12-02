Hızal’dan Soyer’e: Hizmetlerimize düşmanca engel olan bir zihniyet!

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hizmet eleştirisi yaparken 'İzmir düşman toprağı değil' ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Tunç Soyer'e AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'dan cevap geldi.

"İzmir düşman toprağı değildir; Ancak AK Parti iktidarının İzmirli hemşerilerimiz için yaptığı hizmetlere, düşmanca engel olan CHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP zihniyeti var" diyen Hızal, "Geldiğinden beri vaatlerini yerine getirmeyen Soyer, her yıl neredeyse milyarlarca lira zarar eden Büyükşehir şirketlerine, terör örgütleriyle iltisaklı olması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve ülkemizi terk eden kişileri Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadı. Ve bu kişilere, İzmirlilerin parasından huzur hakkı verdi" ifadelerini kullandı.