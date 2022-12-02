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Haberler İzmir İzmir’de FETÖ baskınında üst düzey isimlere gözaltı

İzmir’de FETÖ baskınında üst düzey isimlere gözaltı

2.12.2022

İzmir’de FETÖ baskınında üst düzey isimlere gözaltı
İZMİR'DE önceki gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün sözde 'Gaziemir imamı' Y.G, Artvin il ablası İ.H, Bornova eyalet ablası A.D. ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu bildirildi. Polisin operasyonu sırasında, şüphelilerden birinin hücre evindeki gardıroba saklandığı belirlenip, yakalandı. Operasyonlar kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
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