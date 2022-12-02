İzmir’de FETÖ baskınında üst düzey isimlere gözaltı

İZMİR'DE önceki gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün sözde 'Gaziemir imamı' Y.G, Artvin il ablası İ.H, Bornova eyalet ablası A.D. ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu bildirildi. Polisin operasyonu sırasında, şüphelilerden birinin hücre evindeki gardıroba saklandığı belirlenip, yakalandı. Operasyonlar kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi

DİĞER