İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekiplerce, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında 30 Kasım'da 8 ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OPERASYON
Terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında kentteki 8 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde "Gaziemir imamı", "Artvin il ablası", "Bornova eyalet ablası" ve "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı"nın da bulunduğu belirtilmişti.