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İzmir'de hareketli anlar! Polis ve şüpheliler arasında arbede: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan 3 şüpheli ve ekipler arasında arbede çıktı. Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüpheli B.A. (47), hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru ise gözaltına alındı.

DHA

02.12.2022, 15:02

İzmir’de hareketli anlar! Polis ve şüpheliler arasında arbede: 1 kişi hayatını kaybetti

Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı.

Polisler, aracı takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı. Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı.

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