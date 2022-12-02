Vali Köşger tarih verdi: İzmir İktisat Kongre Binası 17 Şubat’a yetişecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve "Guiffray Hanı" olarak bilinen yapının, cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır şekilde yeniden kente kazandırılacağı bildirdi.

Türkiye ve Türk ekonomi tarihi açısından çok önemli bir yeri olan kongrenin yapıldığı binanın 1979 yılında tescillenme aşamasındayken yıktırıldığını, bu alanın uzun yıllar otopark gibi tarihi önemine uygun olmayan işlevlerde kullanıldığını ifade eden Köşger, binanın orijinal haliyle yeniden kente kazandırılması için 14 Nisan 2022'da arsayı satın alarak çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Arazide yapılan arkeolojik kazıyla Osmanlı dönemine ait kalıntıların koruma altına alındığını aktaran Vali Köşger, binanın eski görsellerinden faydalanılarak aslına uygun şekilde inşasına başlandığını kaydetti.

Yapının içinin modern bir kongre binası olarak inşa edileceğini kaydeden Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'imizin önde gelen kültür varlıklarından biri olan İzmir İktisat Kongresi Binası artık anılarda kalmayacak. İnşa süreci süratle ilerliyor. İnşallah yeni kongre binamızı şubat ayına yetiştireceğiz. Sonrasında da Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından organize edilecek çok uluslu bir kongre ile açılışını yapacağız. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı ve ülkemizin geldiği noktanın değerlendirileceği, bunun yanında ikinci yüzyılla ilgili de vizyonun ortaya konulacağı kongrede, bu konuda yürütülecek çalıştaylar hakkında da çalışmalar yapılacak. 100. yılda, İzmirlilerin özlemini çektiği İktisat Kongresi Binamızın açılışını gururla ve büyük memnuniyetle gerçekleştireceğiz."