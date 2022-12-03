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Haberler İzmir Çocuğa cinsel istismardan 25’er yıl hapis cezası bulunan çift İzmir’de yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan 25’er yıl hapis cezası bulunan çift İzmir’de yakalandı

İzmir'de 18 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında açılan davada 25’er yıl hapis cezasına çarptırılan evli çift, saklandıkları evde cinayet büro amirliği ekiplerince yakalandı.

03.12.2022, 13:06 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022, 13:06

Çocuğa cinsel istismardan 25’er yıl hapis cezası bulunan çift İzmir’de yakalandı

Uşak'ta 2014 senesinde yaşı küçük kız çocuğuna; cebir, tehdit, hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel istismar suçlarından haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.T. ve F.T. çifti için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir dağ evinde kaldığı tespit edilen çifte, Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çift kıskıvrak yakalanırken yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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