Film gibi dava

Doğduğunda evlatlık verilen Armağan Şahin, bu gerçeği öğrenince İsmail Hakkı Dinçer'e 1979'da babalık davası açtı. Zengin işadamı 1980'de vefat etti ve toprağa verildi. Adeta film gibi süren davada ilk olarak bir yıl geçtiği için dava reddedildi. Yargıtay'da o dönem bir yıllık sürenin bittiği günün pazar gününe geldiğini tespit eden dönemin Yargıtay üyesi Ahmet Necdet Sezer davaya bozarak Manisa Kırkağaç'a geri gönderdi. Daha sonra bir türlü kapanmayan dosyayı 5 yıl önce devralan avukat Varol Turbay, davayı yeniden açtı. Manisa yine davaya reddetti, bu kez İzmirli avukat Turbay, babalık davası açan kadının ikamet ettiği Karşıyaka'da dava açtı. Dava kabul edildi ve mezarın açılarak DNA testi örneğinin alınmasına karar verildi.



1965'te dünyaya gelen Armağan Ş'nin davası sürüyor.



İŞADAMINDAN ÖRNEK ALINDI

Adliye görevlileri ve avukatların hazır bulunduğu heyetle, 43 yıldır devam eden 100 milyonlık babalık davasında önceki gün mezar açılarak zengin ve ünlü işadamının DNA örneği alındı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 43 yıl sonra ancak mezarın açılarak DNA örneği alınmasının da büyük başarı olduğunu belirten avukat Turbay, "Türkiye'de hukuk tarihindeki en uzun devam eden dava. Hukuk fakültesinde ders olarak gösterilecek emsal bir dava" diye konuştu.



İsmail Hakkı Dinçer



EŞİ DURUMU ÖĞRENDİ

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, yasak ilişki yaşadığı evli İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Atamaz, Hakkı Dinçer'in resmi nikahlı eşinin de bu durumu öğrenmesi nedeniyle İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Bu arada, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te kızını dünyaya getirdi. Talihsiz anne Armağan adını verdiği kızına bakamayınca da başka bir aileye evlatlık verdi. 1979 yılında babasının Dinçer olduğunu ve evlatlık verildiğini öğrenen genç kız ilk davayı 1979'da açtı. Dinçer ise 1980'de vefat etti. Mahkeme, davanın bebeğin doğumundan en geç bir yıl içinde açılması gerektiğini belirterek davayı reddetti. Dava bu süreçte Akhisar'da sayısız kez açıldı, dosyalar kapandı, Yargıtay'a gitti. Ancak dosya kapanmadı ve sonuçlanmadığı için açık kaldı. Yıllarca süren davayı avukat Varol Turbay 2017 yılında devraldı. Evlatlık verilen Armağan Ş, 5 yıl önce avukat Turbay aracılığıyla dava açtı. Avukat Varol Turbay, "43 yıldır süren davada DNA örneği alınması bile büyük başarı" diye konuştu.



ŞİMDİ DNA SONUCU BEKLENİYOR

Yeni Asır'a konuşan avukat Varol Turbay, "Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Armağan Ş'nin haklılığını ispatlayana kadar bu davanın peşindeşim. DNA sonucu geldikten sonra herşey ortaya çıkacak" dedi.

FATİH ŞENDİL