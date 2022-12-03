İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 3 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 3 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
03.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI TM-1 7/1 NUMARALI BEKLEME KABIN TRAFOSU TAMAMINDA L-32
BAYRAKLI
03.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,MANAVKUYU MAHALLELERİ,SAKARYA CADDESİ,HAYDAR ALİYEV BUL.,251, 275/7,277/1,613/1, 1586,1593,1594,1594/1-2,1594/14,1594/15,1594/16,1594/21,1594/22,1594/25,1594/26,1600,1643/15, 1643/16,1643/17,2132,2132/1 SOKAKLAR VE CİVARI,TİLDA ÖZEL EĞİTİM ,YEŞEREN KOLEJİ
BERGAMA
03.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE YAYAKENT MAH.ARAPLIOVASI MEVKİİ VE CİVARLARI
BORNOVA
03.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,372/8-4-3-6-7-10-11 SOKAKLAR VE CİVARI
03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKLIDERE KÖYÜ,KAVAKLIDERE KÖYÜ İÇMESUYU POMPASI,NATO,KRAL TAVUKÇULUK,ÖRNEK TAVUKÇULUK,TÜRER TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,ÜRETMAK MAK. SAN. LTD. ŞTİ.,GRAFİK, DEKORASYON, BİLİŞİM, REKLAM, MOBİLYA TİC. LTD. ŞTİ. (ZİRVE KALIP), TOPAK İNŞ. MADENCİLİK LTD.ŞTİ, OSMANLI NAFTA KİMYA SANAYİ, LATİN REKLAM ,SELİM ÖZTÜRKCAN SÜT ÜR.PAZ.,PAK PLS.SAN.TİC.A.Ş.,ROTORSAN, (TANKAR) ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ, ÇITAK RESTORAN ,ARTAŞ (SİMGE) KALIP,NAT RADAR KALETEPE İSTASYONU,DERE MADENCİLİK AŞ. KAVAKLIDERE KÖYÜ,DERE MADENCİLİK SUPOMPA ,AYDINLATMA BENZİNLİK CEMALETTİN YORGUN,MİKROSAN AMB.,FUAT TAŞ OTOMOTİV SANAYİ,KAVKLIDERE CEVAT ER ÇAKMAK
03.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ MAHALLESİ,5748/7,5748/6,5748/8,5747,5749,5743 VE 5743/1 SOKAKLAR VE CİVARI
03.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YEŞİLTEPE,FATİH,ÇINARLI MAHALLELERİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,MÜNİR USLUSOY,SANAYİ SİTESİ,EGEMAK ARKASI,400,402,403,403/1,404,405,406,407,408,408/1,409,410, 411,412,418,1586 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
03.12.2022 09:00 10:00 OG Manevra "MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII OVACIK MAHALLESI KABAÇELIK MEVKII ÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TAMAMI ALTINKUM MAHALLESI TAMAMI"
03.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması MUSALLA MAHALLESI 1005, 1015, 1020, 1021, 1025, 1032, 1036, 1047 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ÇEŞME MARINA ÖZEL
03.12.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım SAKARYA MAHALLESI 3011 SOKAK VE ÇEVRESI L-126 E KOLU
03.12.2022 13:00 14:00 OG Manevra "MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII OVACIK MAHALLESI KABAÇELIK MEVKII ÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TAMAMI ALTINKUM MAHALLESI TAMAMI"
03.12.2022 13:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇEŞME DEVLET HASTANESI, FOLKART BOYALIK, REGES OTEL, 7800 OTEL, RADISSON OTEL, MEDICANA HASTANESI, CI İNŞAAT, KAR İNŞAAT, SWISS OTEL
ÇİĞLİ
03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET EFENDİ MAHALLESİ,1106,1107,1005,1109 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,YAREN,DEFNE,OKYONUS,ÇAMLICA,AÇELYA SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
03.12.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇINAR KÖY MAH. OVASI KIZILÜZÜM MAH. OVASI VE CIVARLARI
03.12.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma CINARKÖY MAH. CINARKÖY KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI
KİRAZ
03.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (C-D KOLU)
03.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
03.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
KONAK
03.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,OTOKOÇ OTOMOTİV,ÖZEL İZMİR EĞİTİM OKULU
MENDERES
03.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
03.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KASIMPAŞA MAH. KAYMAKAMLIK VE ADLIYE CIVARI
MENEMEN
03.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE 29 EKİM MAHALLESİ 156,153, 7202, 158, 154 SOKAK VE CİVARLARI
NARLIDERE
03.12.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,MİMAR SİNAN,PINAR,BEYAZIT, SEYİTHAN,TUNÇ,DEMİR, KARATAŞ,AYDIN ALTAN,CENGİZ TOPEL SOKAKLAR VE CİVARI
03.12.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTATPAŞA CADDESİ,KIBRIS,IŞIK KAZIM KARABEKİR,SEYİTHAN ,YALI,CENGİZ TOPEL,SELDA BAĞCAN,BİLGİ SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
03.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KAYMAKÇI MAHALLESI
TORBALI
03.12.2022 09:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR İNÖNÜ MAHALLESI 139,154,156,160 SOKAKLAR ZEKI ÖZTAŞ,YAVUZ SULTAN SELIM,FATIH SULTAN CADDELERI
03.12.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TORBALI MAH METROPOLIS BULVARI BIRKISMI 5155,5159,5147,5149,5179 SOKAKLAR VE CIVARI
03.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI
03.12.2022 13:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TORBALI MAH ORHAN ÖZ CADDESI BIRKISMI 5048,5179,5181,5058,5054,5050 SOKAKLAR VE CIVARISOKAKLAR VE CIVARI