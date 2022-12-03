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Haberler İzmir İzmir'de göçmen operasyonu: 442 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de göçmen operasyonu: 442 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından 11 ilçede düzenlenen 30 ayrı operasyonda 442 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçakçılık şüphelilerinden 7'si tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.

İHA

03.12.2022, 10:54

İzmir’de göçmen operasyonu: 442 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonları gerçekleştirdi. 30 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda toplam 442 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.



7'Sİ TUTUKLANDI
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, kaçakçılık şüphelileri gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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