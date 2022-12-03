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Haberler İzmir Nijerli hasta İzmir’de şifa buldu

Nijerli hasta İzmir’de şifa buldu

3.12.2022

Nijerli hasta İzmir’de şifa buldu
NİJER'DE yaşayan Farice Djimba, 200 kilogram ağırlığına ulaştığında artık yerinden bile kalkamıyordu; ama sağlığına kavuşmak için 3 bin kilometre uzaklıktaki İzmir'e geldi. Ameliyat ile midesinin yüzde 80'i alınan Farice'in 1 yıl içerisinde 100 kilo vermesi hedeflenirken, yerinden hiç kalkamayan Farice, kilo verdikten sonra yapmak istediği tek şeyin yorulmadan, uzun yürüyüşler yapmak olduğunu söyledi.

SICAK VE SAMİMİLER
AMCA Ali Djimba, hem doktorların hem de sağlık personelinin çok sıcak ve samimi olduğunu; ayrıca misafirperver olduğunu da anlatarak, "Yeğenim şu an çok iyi. Ameliyat da başarılı geçti. Şimdiden kendisini çok daha iyi hissediyor. Doktorumuz Varlık Bey çok profesyonel, her gün geldi ziyaret etti" dedi.
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