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Haberler İzmir Öğrencilerden görme engellilere özel proje

Öğrencilerden görme engellilere özel proje

3.12.2022

Öğrencilerden görme engellilere özel proje
İZMİR'İN Buca ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, görme engelli bireyler için durağa yanaşan otobüsün hangi güzergahta ilerlediğini gösteren proje hazırladı. Projenin danışmanı Bilişim Öğretmeni Barış Tufantepe, "Projemiz TEKNOFEST'te üçüncülük ödülü aldı" dedi. Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, görme engelli bireyler için 'Enbus' adı verilen bir proje hazırladı. Proje kapsamında durağa yanaşan otobüsün hangi güzergahta ilerlediğini gösteren bir sistem kuruldu. Sistem sayesinde görme engelli bireyler, gelen otobüsün numarasını ve güzergahını öğrenebiliyor.
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