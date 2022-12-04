3 ayda 14 defa mühürlendi! İzmir’deki o işletmelerde kumar oynatanlara suçüstü

İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Gökdere ve Beşyol mahallelerinde İ.A., Ö.T. ve A.K. isimli şahıslara ait mühürlenmiş üç umuma açık işletmenin mührünün bozularak tekrar kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu adreslere düzenlenen operasyonda 140 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, işletmelere itfaiye merdiveni ile girdi. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 254 bin 660 TL idari para cezası uygulanırken, son 3 ay içerisinde ayrı ayrı toplamda 14 defa mühürlenmiş olan işletmeler tekrar mühürlenerek, kumar oynamak için kullanılan 42 adet materyale el konuldu. Şüpheliler İ.A., Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca işletmelerde yapılan kimlik sorgulamasında hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Denizli’de kumar ve fuhuş operasyonu