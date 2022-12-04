Alsancak teknoloji bölgesine dönüşüyor

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in makamında ziyaret ettiği İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetemize yeni projeler hakkında bilgi verdi. İzmir'in kalbi olarak nitelendirilen Alsancak semti için planlanan ve Türkiye'de örnek olacak dev projeyi müjdeleyen Vali Köşger, "İzmir'e Teknoloji Serbest Bölgesi kazandıracağız" dedi

"İZMİR İÇİN GEÇ BİLE KALINDI"

Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki eski Sümerbank fabrikasına ait araziye önümüzdeki günlerde inşası başlanacak olan İzmir Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra, Alsancak limanının arkasında kalan alana Teknoloji Serbest Bölgesi kurulacak. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Vali Köşger, "İzmir böyle bir proje için geç bile kaldı. Burada yaratıcı endüstriler yer alacak. Bireysel yaratıcılığı destekleyen, yetenek ve beceriye dayanan iş olanakları potansiyeli oluşturan, ekonomik büyümeyi hızlandıracak sektörlerin yer alabileceği bir bölge oluşturacağız. Reklamcılık, mimarlık, sanat ve antika pazarları, tasarımmoda, film-video, oyun, müzik, yayıncılık gibi alanların yanı sıra en önemlisi yazılım dünyası bu alandan faydalanacak" dedi.

YENİ ASIR'DAN ZİYARET

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır İlan Genel Müdür Yardımcısı Aynur Gülcan ve Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

"TEKNOLOJİ İLE ANILMALIYIZ"

"Yönetim ve organizasyon alanında yaratıcı endüstrilerin yeni yaklaşımlara, teori geliştirilmesi için yeni alanlara ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır" diyen Vali Köşger, "Günümüzde fikri mülkiyete dayalı yaratıcı üretimlerin ve ticaretin tümünün bir arada anıldığı böyle bir Teknoloji Serbest Bölgesi'nde aynı zamanda bu haklara tabii bulunan yazılım şirketleri olarak edebiyat, baskı ve matbaa, multimedya, zanaatler, dijital tasarım dahil olmak üzere tasarım mesleklerinin tümü plastik sanatlar, reklam alanları ve bunlarla ilgili tüm ticari faaliyetler yer almaktadır. Hedefimiz, bu mesleki alanlarda ağırlıklı tüm yazılım şirketlerini yaratıcı endüstriler başlığı altında Teknoloji Serbest Bölgesi'nde konumlandırmak. Bu yola çıkmamızın nedeni, İzmir'in artık teknoloji ile anılması içindir" diye konuştu.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Vali Yavuz Selim Köşger'e 128 yıl önce ilk kez Selanik'te yayınlanan Yeni Asır'ın ilk sayısını armağan etti.

ONAY ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Proje ile ilgili tüm çalışmaların İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütüldüğünü ve tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Aynı zamanda Teknoloji Serbest Bölgesi ile birlikte bölgenin dönüşümü de hızla gerçekleşmiş olacak. Sınırları belli olan ve içinde İzmir Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatı olan eski Sümerbank arazisinin de bulunduğu bölgenin bu şekilde tescillenmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde de tüm onay ve izin çalışmalarını ekip arkadaşlarımız takip etmektedir" dedi.

Alsancak Limanı'nı da kapsayan alan Teknoloji Serbest Bölgesi olacak. Proje kapsamında başta yazılım sektörü olmak üzere birçok alandan iş kolu, yaratıcı endüstriler altında toplanacak.

FATİH ŞENDİL